Elezioni Usa 2020, Mike Pence: “Legge e ordine”. L’Nba si ferma per Jacob Blake (Di giovedì 27 agosto 2020) È un America “law and order” quella che Mike Pence, nel discorso di accettazione della ricandidatura alla vicepresidenza, prospetta per i prossimi quattro anni. Dal palco di Fort McHenry, forte militare a Baltimora, in Maryland, Pence chiude la terza giornata della convention repubblicana. Lo fa partendo, sobriamente, dai successi dell’amministrazione Trump: ripresa economica, sconfitta dell’Isis, grandi vittorie in politica estera. Successi ottenuti prima del Covid-19, il “virus cinese” che ha messo in ginocchio la più grande potenza mondiale. “Ma – assicura il vicepresidente degli Stati Uniti – saremo i primi a sviluppare un vaccino entro la fine dell’anno”. Poi l’attacco durissimo al rivale democratico Joe Biden: “Il cavallo di Troia della ... Leggi su italiasera

