DJI presenta il sistema cardanico pieghevole per smartphone OM4 con supporto magnetico (Di gioved√¨ 27 agosto 2020) Dopo una serie di notizie flash dei giorni scorsi, il DJI ha presentato ufficialmente il DJI OM4: un sistema cardanico pieghevole a 3 assi per smartphone con una serie di funzioni intelligenti e un nuovo sistema di montaggio magnetico “quick-snap” per il vostro smartphone in modo da non dover armeggiare ogni volta che volete usarlo. Il DJI OM4 è il successore dell’Osmo Mobile 3, ma non preoccupatevi, il DJI ha fatto molto di più che rebrandizzare questa lineup accorciando il nome: il cambiamento più ovvio è l’aggiunta di un sistema di montaggio magnetico “quick-snap” che permette di fissare o di attaccare un anello magnetico sul ... Leggi su fotografareindigitale

