Dalla sardina Santori al costituzionalista Tesauro: referendum, ecco chi dice bugie sul rapporto tra numero di eletti e di cittadini (Di giovedì 27 agosto 2020) In questi giorni di dibattito sul taglio dei parlamentari, il refrain di politici, costituzionalisti e giornali schierati contro il referendum è sempre lo stesso: “Se vincerà il Sì, l’Italia avrà il rapporto tra eletti e abitanti più basso d’Europa”. Secondo i calcoli de Ilfattoquotidiano.it, invece, i numeri saranno in linea con quelli dei principali Paesi europei (se non migliori). Il motivo è che il bicameralismo italiano è un unicum nel panorama internazionale e bisogna tenere conto sia della Camera che del Senato (i cui membri sono entrambi eletti dai cittadini) quando si vogliono fare paragoni con i sistemi vigenti all’estero. Sia in Germania che in Regno Unito, ad esempio, solo la Camera bassa è eletta dal ... Leggi su ilfattoquotidiano

