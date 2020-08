Cotoletta di cavolfiore: ricetta sfiziosa e leggera (Di giovedì 27 agosto 2020) La Cotoletta di cavolfiore è una ricetta sana, leggera e gustosa. Ideale da servire come antipasto o come secondo piatto. La ricetta La Cotoletta di cavolfiore è una ricetta sana, leggera e gustosa. Un piatto da servire come antipasto o come secondo piatto. Può essere cotto al forno o fritto, in entrambi i casi è davvero una bontà a cui non si può resistere. Se lo fate una volta, vedrete che sarà il piatto più richiesto dalla vostra famiglia. Vediamo insieme la ricetta delle cotolette di cavolfiore Ingredienti 1 cavolfiore 2 uova pangrattato q.b. farina q.b. sale q.b. parmigiano grattugiato q.b. olio evo ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Cotoletta cavolfiore Cotoletta di cavolfiore: ricetta sfiziosa e leggera BlogLive.it