Call of Duty Warzone: uno streamer si vanta delle sue abilità ma mostra per sbaglio un programma di cheat (Di giovedì 27 agosto 2020) Call of Duty: Warzone ha attirato molti dei migliori creatori di contenuti nel gioco negli ultimi mesi, con star dello streaming come SypherPK che ha persino lasciato Fortnite per giocare più alla modalità battle royale di Modern Warfare. Tuttavia, un famoso streamer di Warzone è ora stato criticato dopo aver pubblicato una diretta streaming che lo vede utilizzare dei cheat.MrGolds è noto per i suoi streaming sul battle royale di Call of Duty e attira regolarmente fino a 2.000 spettatori dal vivo sul suo canale per il suo gameplay su Warzone, vantando anche un impressionante rapporto di uccisioni/morti. Ad ogni modo durante una diretta streaming in cui stava aspettando nella lobby, alcuni ... Leggi su eurogamer

