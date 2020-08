Barletta, record di candidati alla Regione: sono ben 18 (Di giovedì 27 agosto 2020) Barletta - Nel 2015, si contavano sulle dita di due mani. Non arrivavano a dieci e la cosa non stupiva più di tanto. Stavolta, invece, c'è un vero e proprio boom dei candidati Barlettani al consiglio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

BARLETTA - Nel 2015, si contavano sulle dita di due mani. Non arrivavano a dieci e la cosa non stupiva più di tanto. Stavolta, invece, c’è un vero e proprio boom dei candidati barlettani al consiglio ...L’omaggio, quindi, sarà un murales in ricordo del velocista di Barletta che, proprio qui a Formia ... ormai ben 7 anni fa (il 21 marzo del 2013), le sue vittorie, i suoi record e le emozioni che ci ...