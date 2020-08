ASSEGNO DIVORZILE (nuovi parametri) (Di giovedì 27 agosto 2020) ASSEGNO DIVORZILE A FAVORE DEL CONIUGE PIU' DEBOLE ANCHE SE AUTOSUFFICIENTE Anche in caso di autosufficienza economica del coniuge più debole non si può escludere a priori che sorga il diritto al ricevimento dell'ASSEGNO DIVORZILE.E' infatti necessario valutare anche l'apporto al menàge familiare, fornito dal coniuge più debole durante il matrimonio.Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Civile, nell'ordinanza 19 febbraio - 11 giugno 2020, n. 11202 sulla scia di una recente pronuncia delle Sezioni Unite.La Cassazione ha ribadito la funzione assistenziale , nonché compensativa e perequativa dell'ASSEGNO DIVORZILE, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 con la conseguente necessità di effettuare una valutazione comparativa ... Leggi su studiocataldi

