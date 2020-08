X-Men, Hugh Jackman: "Mi avevano consigliato di non interpretare Wolverine" (Di mercoledì 26 agosto 2020) A 20 anni dal primo film sugli X-Men, Hugh Jackman rivela che il ruolo di Wolverine non era tra le sue priorità, soprattutto perché non aveva idea del successo che sarebbe arrivato. Wolverine di Hugh Jackman è diventato un'icona nel mondo dei cinecomic, sin dalla lontana uscita di X-Men nei cinema, ma la star all'epoca non era troppo convinta di interpretare il mutante, soprattutto perché ad Hollywood non era ancora trapelato il vero potenziale del franchise Marvel, visto che gli avevano consigliato di rifiutare la parte. Quando ha accettato di interpretare Wolverine, Hugh Jackman era ancora un attore come tanti, non la star di successo che ... Leggi su movieplayer

