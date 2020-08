Valencia, torna l’incubo Covid-19: un calciatore è risultato positivo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Valencia, torna l’incubo Covid-19: un calciatore è risultato positivo, la comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club torna l’incubo Covid-19 in casa Valencia. La società spagnola, tramite un comunicato ufficiale, ha confermato un altro caso di positività dopo quelli riscontrati nei mesi scorsi. Il giocatore in questione – il nome non è ancora stato reso noto – è stato subito isolato presso la sua abitazione, come prevede il protocollo spagnolo. La squadra, se non ci saranno ulteriori problemi, proseguirà ad allenarsi presso il centro sportivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

