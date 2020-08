Tromba d’aria nel Salento: 5 feriti in spiaggia a Pescoluse (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tromba d’aria nel Salento. E’ un’estate decisamente pazza questa del 2020, almeno dal punto di vista climatico. L’alternanza tra periodi di caldo molto elevato e fasi temporalesche produce effetti violenti. Devastazioni improvvise, come la bomba d’acqua che ha messo in ginocchio Verona. O eventi meteo estremi, di brevissima durata, ma potenzialmente molto dannosi. Come la Tromba d’aria che si è verificata nel pomeriggio di ieri a Pescoluse, località marina del basso Salento, in Puglia. (segue dopo la foto) Tromba d’aria nel Salento: 5 feriti e svariati danni agli stabilimenti balneari Era una bella giornata, e in spiaggia c’erano molti bagnanti. Ma in pochi minuti ... Leggi su urbanpost

