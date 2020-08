Traffico Roma del 26-08-2020 ore 15:30 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Luceverde Roma pomeriggio dalla redazione code a tratti per Traffico intenso sull’autosole tra Ponzano Romano e Orte in direzione di Firenze in città prudenza per un incidente avvenuto in via dei Castani all’altezza di via delle Robinie lavori in via del Trullo riduzione di carreggiata a senso unico alternato all’altezza di via del tempio di Diana sino al 22 settembre Ricordiamo anche oggi lavori di potatura su via Cristoforo Colombo carreggiata ridotta tra Viale Marco Polo e via Capitan Bavastro verso l’Eur per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Appunto luceverde.it e Silvia Sub hai tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews

