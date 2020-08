The West Wing torna, dal vivo: noi la riguardiamo assaporando un egg cream (Di mercoledì 26 agosto 2020) Se amate la comunicazione, vi appassiona la politica e impazzite per ciò che nascondono i muri della Casa Bianca, The West Wing è la serie tv che proprio non potete perdere. Tradotta in italiano con un tremendo “Tutti gli uomini del Presidente”, questa fortunata serie è andata in onda dal 1999 al 2006 sul canale televisivo NBC. Ambientata appunto nella prestigiosa ala Ovest della White House, ha vinto molti premi televisivi ma soprattutto ha consolidato il genio del suo autore Aaron Sorkin. In Italia abbiamo dovuto aspettare il 2002, ma per vedere tutte le stagioni una dietro l’altra bisognava alzarsi all’alba, oppure scaricarle piratandole da qualche sito. Per questo, ad agosto di quest’anno, la pubblicazione di tutte le sette stagioni su Amazon Prime Video ha scatenato un grande entusiasmo tra i fan ... Leggi su linkiesta

CarloCalenda : Da una parte la politica, dall'altra la comicità. Dividiamo le strade, torniamo al valore dell'istituzione prima de… - Panna975 : #TheWestWing torna: la serie americana che ha fatto impazzire i comunicatori e gli appassionati di politica di tutt… - InAphysicalWay : The West Wing torna, dal vivo: noi la riguardiamo assaporando un egg cream - _Annalisa_ : RT @Panna975: #TheWestWing torna: la serie americana che ha fatto impazzire i comunicatori e gli appassionati di politica di tutto il mondo… - LauritoLuisa : RT @CarloCalenda: Da una parte la politica, dall'altra la comicità. Dividiamo le strade, torniamo al valore dell'istituzione prima della pe… -

Ultime Notizie dalla rete : The West The West Wing torna, dal vivo: noi la riguardiamo assaporando un egg cream Linkiesta.it News Serie TV

Gli attori metteranno in scena a teatro un episodio della serie che sarà poi disponibile su HBO Max. Quando si avvicinano le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, chi meglio del presidente Bartlet ...

Anthony West, ancora guai: bloccato dalla FIM ma corre lo stesso

Non è la prima volta che si parla di vicende legate a Anthony West. Il pilota australiano è stato nuovamente sanzionato e ulteriormente squalificato per sei mesi dalle gare. La colpa è quella di non a ...

Gli attori metteranno in scena a teatro un episodio della serie che sarà poi disponibile su HBO Max. Quando si avvicinano le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, chi meglio del presidente Bartlet ...Non è la prima volta che si parla di vicende legate a Anthony West. Il pilota australiano è stato nuovamente sanzionato e ulteriormente squalificato per sei mesi dalle gare. La colpa è quella di non a ...