Temptation Island 8: le prime 3 coppie (Di mercoledì 26 agosto 2020) Anna e Gennaro - Temptation Island 8 A poche settimane dalla conclusione della settima edizione, con la conduzione di Filippo Bisciglia, altre coppie sono pronte a mettersi in gioco a Temptation Island, stavolta al cospetto di Alessia Marcuzzi. Contrariamente allo scorso anno, la conduttrice guiderà il viaggio di 12 protagonisti nip. Conosciamo meglio i nuovi protagonisti. La prima coppia ufficiale è formata dal 32enne Antonio Giungo e la sua fidanzata Nadia, di dieci anni più piccola rispetto a lui. Stanno insieme da un anno e nove mesi. E’ stato Antonio a chiamare Temptation Island: “Anche se la amo, ho bisogno di capire se è la ragazza giusta per me per costruire un futuro insieme“. Dal punto di vista dell’uomo, la ... Leggi su davidemaggio

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - gragiti : RT @marikaamen: Conte e Zhang un po’ come le coppie di temptation island che se ne dicono di tutti i colori per tutto il tempo ma poi al fa… - Filipposixflag : RT @LKaganovich2970: @stanzaselvaggia hai contribuito all'espansione dell'epidemia con la tua arroganza e la tua ignoranza. 15000 morti in… - toysblogit : Temptation Island 8, Anna e Gennaro terza coppia ufficiale (video) - CIAfra73 : RT @Gio79803890: PROMO TEMPTATION ISLAND ANNA E GENNARO nuova coppia @TemptationITA @WittyTV @QuiMediaset_it @MediasetPlay #temptationisl… -