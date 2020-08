Scuolabus: le linee guida per evitare il contagio tra gli studenti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le attività scolastiche riprenderanno ufficialmente il 14 settembre, tranne per alcune regioni che aspetteranno ancora un po’. Il protocollo per la ripresa in sicurezza, però, non chiarisce tutti i dubbi, in primo luogo quello sui trasporti. Proprio per questo, è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha pubblicato delle disposizioni per garantire un trasporto scolastico in totale sicurezza. Prima di salire sullo Scuolabus, e più in generale sugli autobus, si invita a misurare presso la propria abitazione la temperatura corporea. I genitori dovranno esser responsabili in questo senso, poiché sarà vietato salire sui mezzi di trasporto in caso di febbre. Non verrà misurata la temperatura a bordo. Vige l’obbligo di indossare la mascherina, in modo corretto al fine di ... Leggi su quotidianpost

fattoquotidiano : Scuolabus: misurazione della febbre a casa, distanziamento di un metro e mascherina sopra i sei anni. Ecco le linee… - AretusaMoro : RT @Acidelius: Le norme per il trasporto dei detenuti nelle carceri diurne - QuotidianPost : Scuolabus: le linee guida per evitare il contagio tra gli studenti - markorusso69 : RT @Acidelius: Le norme per il trasporto dei detenuti nelle carceri diurne - TrasportiItalia : Trasporto scolastico, ecco le linee guida del @mitgov per gli scuolabus #Covid_19 #scuola -