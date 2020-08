Scarpe contraffatte in casa: maxi sequestro nel cuore di Napoli (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di una persona in vico Longo dove hanno sequestrato 154 paia di Scarpe recanti marchi contraffatti e 366 tra loghi e targhe di note “griffe”. Una 44enne dominicana è stata denunciata per ricettazione, contraffazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

vivere_sardegna : Cagliari, sequestrate più di cento tra borse e scarpe contraffatte: una denuncia - cagliaripad : Cagliari, sequestrate più di cento tra borse e scarpe contraffatte: una denuncia -

Ultime Notizie dalla rete : Scarpe contraffatte Scarpe contraffatte in casa: maxi sequestro nel cuore di Napoli anteprima24.it Nike, Puma e Adidas: scarpe contraffatte sequestrate nel mercatino di Mugnano

Blitz degli agenti della polizia municipale del comune di Mugnano nel mercatino rionale di via Giuseppe Di Vittorio. I vigili urbani hanno sequestrato poco fa oltre cinquanta paia di scarpe contraffat ...

Oltre mille capi contraffatti sequestrati dalla Guardia di finanza di Catanzaro

CATANZARO. E’ proseguita per tutta la stagione estiva l’attività di contrasto da parte dei militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro per la tutela del “made in italy” ed i ...

Blitz degli agenti della polizia municipale del comune di Mugnano nel mercatino rionale di via Giuseppe Di Vittorio. I vigili urbani hanno sequestrato poco fa oltre cinquanta paia di scarpe contraffat ...CATANZARO. E’ proseguita per tutta la stagione estiva l’attività di contrasto da parte dei militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro per la tutela del “made in italy” ed i ...