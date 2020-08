Saelemaekers: “Siamo tornati in forma, voglio continuare quanto fatto nei mesi scorsi” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, dopo l’allenamento di questa mattina a Milanello, ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole: “voglio confermare quanto fatto nei mesi scorsi e sono contento. Il gruppo sta dando subito il massimo in allenamento. In vacanza, hanno lavorato tutti bene e si sono presentati in forma. Le prime sensazioni sono positive, anche dal campo. Le vacanze sono servite, ma adesso siamo tornati e dobbiamo lasciarci alle spalle il relax e bisogna ascoltare il mister. Le amichevoli non sono mai amichevoli, perché dobbiamo essere focalizzati per arrivare bene al campionato. Posso giocare in ogni posizione nel campo e voglio fare il mio meglio quando il mister mi metterà in ... Leggi su alfredopedulla

EnriBoiani : Quindi Saelemaekers a sinistra come vice Rebic. Leao che va a fare il vice Ibra e Casti + tizio da comprare a destr… - felice_119 : @saldare86 Bisognerebbe riuscire a buttare dentro in qualche scambio Castillejo e Paquetà. A quel punto, con l'ala… - GianlucaAcm : @FrancescoRe200 @Gianni90427716 @NandoPiscopo1 Sono cessi Saelemaekers e lo spaventapasseri platinato, ma siamo più… - felice_119 : @PianetaMilan Ma non vi viene da ridere a scrivere che a destra siamo a posto con Castillejo e Saelemaekers? - GianlucaAcm : @FrancescoRe200 @enricoI00 Ho discusso con chi dice che siamo coperti con Castillejo e Saelemaekers. Meglio spender… -

Ultime Notizie dalla rete : Saelemaekers “Siamo