Roma, 27enne precipita dal settimo piano: è in fin di vita (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ precipitato dal settimo piano della sua abitazione in viale Libia uno studente di 27 anni. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 5:30. Il giovane è stato trasportato in condizioni gravissime – è in fin di vita – all’Ospedale San Giovanni Addolorata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il Nucleo Investigativo dei militari per tutti i rilievi del caso e il personale sanitario del 118. Al momento non si esclude nessuna pista, le indagini sono in corso per ricostruire quello che è accaduto. Roma, 27enne precipita dal settimo piano: è in fin di vita su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

