Paura a Ponza, barca esplode nel porto: famiglia si getta in acqua per salvarsi dalle fiamme (Di mercoledì 26 agosto 2020) Paura a Ponza , dove, intorno alle 14 un'imbarcazione privata, ormeggiata in porto, ha preso fuoco . Prima si è udita una forte esplosione , poi un'enorme scia di fumo nero. Secondo le prime ... Leggi su leggo

