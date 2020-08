“Nessun controllo e zero distanziamento”: il racconto di un viaggio da incubo sul traghetto dalla Sardegna (Di mercoledì 26 agosto 2020) “All’andata eravamo stati tutti controllati più volte: misurazione della temperatura, autocertificazione, documento. Sia a Livorno sia al momento dell’arrivo, a Olbia. Invece al ritorno, nonostante tutte le notizie che arrivavano sui positivi dalla Sardegna, non è successo niente di tutto questo”. Giulia (il nome è di fantasia perché la persona chiede di rimanere anonima) è partita con un traghetto della Grimaldi Lines il 23 agosto da Olbia a Livorno. A TPI, che l’ha contattata telefonicamente, racconta il viaggio da incubo che ha vissuto a causa dei mancati controlli e precauzioni anti- Coronavirus, con situazioni che hanno irritato i passeggeri prima, dopo e durante la traversata, perché era come se il Covid-19 non fosse mai ... Leggi su tpi

