MotoGp – Dal futuro compagno di squadra in Ducati al sogno Mondiale, Miller ammette: “è ancora presto, ma…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Mondiale 2020 di MotoGp sta regalando emozioni pazzesche: tanti vincitori inediti con l’assenza di Marc Marquez che ha reso tutto più aperto. Quartararo, Oliveira, Dovizioso, Binder questi i nomi dei vincitori delle gare disputate finora, ma tra le sorprese spunta anche il nome di Miller, che ha conquistato già diversi podi, disputando delle ottime gare. L’australiano della Pramac è probabilmente motivato dall’annuncio della Ducati, che lo ha ingaggiato per gareggiare col team ufficiale dalla prossima stagione, tanto che anche dopo una brutta caduta che gli ha causato qualche problema alla spalla è riuscito a salire sul podio del Gp di Stiria. Mirco Lazzari gp/Getty Images“La spalla? Non è fantastica, diciamo così, anche perché lo ... Leggi su sportfair

