Milano, donna priva di sensi violentata da tre uomini al parco delle Cave (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, donna priva di sensi violentata. Sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale i tre uomini che ieri pomeriggio hanno abusato di una donna priva di sensi all’interno del parco delle Cave a Milano. Salvata dall’intervento di un passante e degli agenti di polizia, la vittima, 54 anni, è stata soccorsa e trasportata alla clinica Mangiagalli per essere visitata. Hanno abusato di lei mentre priva di sensi era riversa su una panchina al parco delle Cave a Milano, la vittima, una donna di 54 anni, è stata ... Leggi su limemagazine.eu

SQUERO7 : ?? Looking for a steal? Vestito donna Chemisier con cintura è ora in vendita a €15.00 ?? ?? by SOFIA MILANO ??… - Mirco70995444 : RT @melaincontri: ---> MILANO SUSANA SANTOS ?????????? ti aspetta per divertimento info: - melaincontri : ---> MILANO SUSANA SANTOS ?????????? ti aspetta per divertimento info: -