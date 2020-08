L’estate sta finendo, ma la scuola resta in alto mare (Di mercoledì 26 agosto 2020) La scuola si incaglia, ancora una volta. Con l’estate agli sgoccioli e il rientro in aula sempre più vicino, era lecito attendersi soluzioni già nei giorni scorsi. E, invece, la riunione (telematica) tra Presidente di Regione, ministri e membri del Comitato Tecnico-Scientifico ha trovato solo alcune boe a cui appigliarsi. Se da una parte è stato dato il via libera al documento dell’ISS per la riapertura scuole, dall’altro mancano tanti altri tasselli per la ripresa. Problemi non risolti a sei giorni dal 1° settembre, giorno in cui i primi ragazzi rimetteranno piede (dopo sei lunghi mesi) all’interno delle aule scolastiche. LEGGI ANCHE > Arcuri: «Da venerdì inizia la distribuzione dei banchi» Tra i (pochi) temi che hanno trovato di comune accordo Presidenti, ministri e Cts c’è quello ... Leggi su giornalettismo

