Le ragazze di Mounia Meddour che usano la moda per rivendicare i loro diritti

Dentro e fuori. Il rapporto tra donne e spazi pubblici è stato al centro degli interessi della regista franco-algerina Mounia Meddour fin dai suoi primi documentari, all'inizio della sua carriera di film-maker e torna anche nel suo film d'esordio, Non conosci Papicha, passato al festival di Cannes nel 2019 e in arrivo nelle sale da noi il 27 agosto (era previsto in uscita a marzo, ma rinviato per il lockdown) dopo parecchi premi e riconoscimenti, tra cui due Cesar 2020 (Gli Oscar francesi) e il premio del pubblico all'Umbria Film Festival giusto pochi giorni fa.

