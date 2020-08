Laricchia,da M5s no ad alleanza Emiliano (Di mercoledì 26 agosto 2020) BARI, 26 AGO - Il governatore uscente Michele Emiliano "se ne faccia una ragione: nessuno del M5s vuole un'alleanza con chi ha fatto tanto male per la nostra Regione. E nessuno mi ha mai fatto alcun ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Emiliano «se ne faccia una ragione: nessuno del M5s vuole un'alleanza con chi ha fatto tanto male per la nostra Regione. E nessuno mi ha mai fatto alcun tipo di richiesta in tal senso. Luigi Di Maio h ...Il governatore uscente della Puglia, Michele Emiliano, candidato presidente per il centrosinistra, in caso di vittoria alle elezioni regionali di settembre darà «spazio a una alleanza con il Movimento ...