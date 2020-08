La moglie di Mihajlovic sui social risponde alle critiche e dice non giudicate (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’allenatore Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al coronavirus, e la moglie Arianna risponde alle critiche che sono arrivate nei giorni scorsi al marito e alla famiglia, accusati di essersi comportati da irresponsabili per le serate in discoteca senza mascherine, per gli abbracci e per le partite di calcetto con altri personaggi dello spettacolo e dello sport. Con un post su “Instagram” che la vede abbracciata a Sinisa, Arianna scrive «non giudicate, siamo tutti peccatori», accompagnando la didascalia a un corredo colorato di emoticon a forma di cuore. Alcune ore dopo il post, la moglie di Mihajlovic ha anche pubblicato una story in cui annuncia di aver effettuato il tampone oro-faringeo e di ... Leggi su musicaetesti.myblog

