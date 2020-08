Kate McKinnon sarà Carole Baskin nella serie Joe Exotic, l'attivista: "Spero mi contatti presto" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Kate McKinnon sarà la protagonista della serie Joe Exotic in cui avrà la parte di Carole Baskin e l'attivista ha commentato condividendo la sua speranza di essere coinvolta. Kate McKinnon interpreterà Carole Baskin, l'attivista diventata famosa in tutto il mondo dopo il debutto di Tiger King su Netflix, in una nuova serie intitolata Joe Exotic e prodotta da NBC Universal. Durante un episodio di The Pet Show, l'ormai celebrità, ha voluto esprimere la sua opinione sul progetto condividendo inoltre un consiglio all'attrice che dovrà interpretarla. Carole Baskin, parlando ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Kate McKinnon sarà Carole Baskin nella serie Joe Exotic, l'attivista: 'Spero mi contatti presto'… - sfiorata82 : RT @badtasteit: #Joe Exotic: la serie con #KateMcKinnon sarà trasmessa su #NBC, #Peacock e #USA - 3cinematographe : #JoeExotic: #KateMcKinnon protagonista della serie #NBCUniversal - inarteziogio : @tlauxipi Cecily Strong sembra la scelta più immediata, ma adesso Kate Mckinnon senza Kellyanne è più libera - tlauxipi : Cecily Strong? Una evergreen Kate McKinnon? Non vedo l’ora che ricominci SNL. -

Ultime Notizie dalla rete : Kate McKinnon Joe Exotic: Kate McKinnon protagonista della serie NBCUniversal Cinematographe.it - FilmIsNow Kate McKinnon sarà Carole Baskin nella serie Joe Exotic, l'attivista: "Spero mi contatti presto"

Kate McKinnon sarà la protagonista della serie Joe Exotic in cui avrà la parte di Carole Baskin e l'attivista ha commentato condividendo la sua speranza di essere coinvolta. Kate McKinnon interpreterà ...

Joe Exotic: Kate McKinnon protagonista della serie NBCUniversal

La notizia dell’arrivo di Joe Exotic con protagonista Kate McKinnon è stata data da Variety. Sempre sullo stesso tema sta lavorando anche Nic Cage alla CBS. L’attore interpreterà infatti Tiger King’s ...

Kate McKinnon sarà la protagonista della serie Joe Exotic in cui avrà la parte di Carole Baskin e l'attivista ha commentato condividendo la sua speranza di essere coinvolta. Kate McKinnon interpreterà ...La notizia dell’arrivo di Joe Exotic con protagonista Kate McKinnon è stata data da Variety. Sempre sullo stesso tema sta lavorando anche Nic Cage alla CBS. L’attore interpreterà infatti Tiger King’s ...