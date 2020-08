Jacob Blake, l’afroamericano disarmato colpito dagli spari della polizia, è paralizzato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Gli avvocati della famiglia di Jacob Blake, il 29enne afroamericano disarmato colpito da sette spari nella schiena dalla polizia, hanno detto che ci vorrebbe un miracolo perché l’uomo possa a riprendere a camminare. Almeno uno dei proiettili, infatti, ha penetrato la spina dorsale. La polizia ha sparato a Blake fuori dalla sua abitazione a Kenosha, una cittadina di circa 100mila abitanti nello stato del Wisconsin dove continuano le proteste contro la violenza ingiustificata della polizia verso gli afroamericani. Il governatore dello stato, per far fronte alle manifestazioni e agli scontri talvolta violenti con la polizia, ha chiesto i rinforzi della ... Leggi su giornalettismo

