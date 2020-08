Il retroscena: la Juve aspetta la decisione di Dzeko. Ma intanto Morata… (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Juve prenderà un attaccante importante, a maggior ragione quando si troverà una soluzione definitiva per Higuain che ha un contratto in scadenza, il club vorrebbe risolvere. Ronaldo ha chiesto di fare un tentativo per Benzema, il tentativo è stato fatto ma i costi sono alti. Malen del PSV è un’opzione da seguire, Dzeko resta un nome in cima aspettando che Edin decida cosa fare (ovvero se restare alla Roma, oppure cambiare aria, piace anche all’Inter). Una soluzione che coinvolge Milik, eventuale sostituito per i giallorossi all’interno di discorsi di mercato allargati con il Napoli. Ma a Pirlo piace anche Morata, oggi felice all’Atletico Madrid (fino a prova contraria) e che tuttavia in bianconero tornerebbe volentieri. L’agente di Alvaro si chiama Juanma Lopez, è in ... Leggi su alfredopedulla

genovesergio76 : Retroscena Cavani: chiamata della Juve, no per il Napoli via @OneFootball. Leggilo qui: - CalcioNews24 : Retroscena Cavani: chiamata della Juve, no per il Napoli - zazoomblog : Retroscena Cavani: chiamata della Juve no per il Napoli - #Retroscena #Cavani: #chiamata #della - infoitsport : Anche Pirlo ha parlato, Higuain è fuori dalla Juve: tra risoluzione e retroscena Premier - Fprime86 : RT @cmdotcom: Anche #Pirlo ha parlato, #Higuain è fuori dalla #Juve: tra risoluzione e retroscena Premier -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Juve Retroscena Juve, tentativo per Cavani: cos'è successo ilBianconero Di Marzio: "Il Manchester City ha chiesto Bonucci alla Juventus. Il difensore ha già deciso"

Il giornalista di SKY e uno dei massimi esperti di calciomercato in Italia, Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale ha svelato un retroscena che ha per protagonista la Juventus dell'impre ...

Cavani, il retroscena: ha rifiutato la Juventus per… amore del Napoli

Secondo le indiscrezioni, Cavani per non tradire l’affetto di una piazza come quella partenopea avrebbe detto no alla L’uruguaiano, che ha lasciato il Psg alla scadenza del suo contratto lo scorso 30 ...

Il giornalista di SKY e uno dei massimi esperti di calciomercato in Italia, Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale ha svelato un retroscena che ha per protagonista la Juventus dell'impre ...Secondo le indiscrezioni, Cavani per non tradire l’affetto di una piazza come quella partenopea avrebbe detto no alla L’uruguaiano, che ha lasciato il Psg alla scadenza del suo contratto lo scorso 30 ...