Il ministro dell’Interno francese Darmanin difende il topless in spiaggia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il ministro dell’Interno Darmanin fa discutere la Francia con un tweet a favore di due bagnanti che erano state allontanate da una spiaggia di Sainte-Marie-la-Mer perché prendevano il sole in Senza veli. Sul social network, Darmanin ha scritto che la “libertà è un bene prezioso” riferendosi al caso delle due donne che volevano prendere il sole … L'articolo Il ministro dell’Interno francese Darmanin difende il Senza veli in spiaggia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

