Governo più imprudente di Briatore Senaldi a In Onda mette a tacere gli odiatori di sinistra Guarda

"Se il Governo dice che le discoteche possono riaprire, le discoteche riaprono. Vedo l'atteggiamento di Briatore perfettamente in linea, forse il Governo non doveva riaprire le discoteche. C'è stata un'imprudenza superiore del Governo rispetto a quella di Briatore". Questo il pensiero del direttore di Libero Pietro Senaldi, ospite di In Onda su La7, a proposito della questione riapertura discoteche decisa dal Governo e poi abbandonata e delle polemiche sul Billionaire di Flavio Briatore. Senaldi spiega che Briatore essendo un imprenditore ha fatto il suo lavoro. L'impudenza di riaprire le discoteche è stata presa dal Governo e l'errore è stato di chi ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo più "Ortodossi" o "governisti": venti di scissione nei 5S ilGiornale.it Vaccino per il coronavirus, a che punto siamo: i candidati più promettenti e quelli più avanti

Otto preparati sono nella fase conclusiva della sperimentazione clinica e due sono stati approvati (non senza critiche) da Russia e Cina. I candidati in pole position sono basati su una tecnologia che ...

La Via della Seta ora è più in salita. E Di Maio balbetta col cinese Wang

Il mestiere di Arlecchino servo di due padroni non è mai roba facile. Soprattutto se uno dei due annuncia di volerti vedere con soli quattro giorni di preavviso. Un grana non da poco per il ministro d ...

