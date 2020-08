Gioele, nuova ipotesi dal sangue sul cranio: può aver sbattuto la testa in auto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sul cranio di Gioele "sono state riscontrate" delle "micro tracce di sangue" con "infingimento osseo". Forse, il bambino di 4 anni trovato senza vita nei boschi di Caronia (Messina), potrebbe avere auto una emorragia cerebrale. È solo una ipotesi, che al momento non trova conferme ufficiali, ma che l'Adnkronos apprende da fonti qualificate che hanno assistito all'esame autoptico sui resti del piccolo Gioele eseguito oggi al Policlinico di Messina. Per i periti che hanno visionato il cranio, il bambino potrebbe avere «battuto la testa contro una superficie non particolarmente dura», quindi anche un sedile di una macchina, ad esempio. A questo punto potrebbe prendere quota, ... Leggi su iltempo

