Cosa guardare su Apple TV+ a settembre, in arrivo le serie tv Long Way Up e Tehran (Di mercoledì 26 agosto 2020) Se agosto è stato il mese di Ted Lasso – per una parte della critica statunitense la più spassosa serie comedy della piattaforma e già rinnovata per una seconda stagione –, le novità in arrivo su Apple TV+ a settembre 2020 riportano il focus su drama e docuserie, due generi ai quali la stessa Apple ha contribuito più che dignitosamente con The Morning Show, Visible e svariati altri titoli. La prima data utile in calendario è il 18 settembre, giorno di debutto dei primi tre episodi di Long Way Up, una sorta di diario della motocicletta prodotto e interpretato da Ewan McGregor e Charley Boorman. I due amici si ritrovano dopo più di dieci anni dalla loro ultima avventure sulle due ruote per ... Leggi su optimagazine

riotta : I @pdnetwork dovrebbero guardare a cosa sta succedendo tra i @TheDemocrats anziché rifugiarsi in un bric a brac nostalgico che li perdera'. - mammonscummo : @slampuncake a me piacciono solo sul cellulare :( non so davvero che fare però devo necessariamente sapere la stor… - Cecilia_Sordo_ : @DFNCLSSS Mi potresti consigliare cosa devo guardare o sapere per seguirla?! - _blondemuffin : cosa dovrei fare: studiare cosa faccio: guardare video dove spiegano come vengono realizzate le creature magiche d… - LucioMM1 : @GioDg53 Io alla fine voterò no perchè la sinistra + rossa è per il sì, così come ho votato sì l'altra volta, visto… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa guardare Cosa guardare stasera in Tv: i programmi del 26 agosto Newsby The Witcher: lo speciale dietro le quinte

In attesa di vedere il proseguo delle avventure di Geralt e Ciri, Netflix ha pubblicato uno speciale di più di mezz’ora da dietro le quinte della serie. I fan, passo dopo passo, potranno seguire la ...

GEROLIN A FV, LA FIORENTINA NON HA PERSO IL TRENO DE PAUL

Tanti temi di mercato in casa Fiorentina, tra possibili entrate e giocatori in uscita ad animare una sessione che, nonostante debba ancora prendere ufficialmente il via, si prospetta interessante e mo ...

In attesa di vedere il proseguo delle avventure di Geralt e Ciri, Netflix ha pubblicato uno speciale di più di mezz’ora da dietro le quinte della serie. I fan, passo dopo passo, potranno seguire la ...Tanti temi di mercato in casa Fiorentina, tra possibili entrate e giocatori in uscita ad animare una sessione che, nonostante debba ancora prendere ufficialmente il via, si prospetta interessante e mo ...