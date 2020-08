"Casa svaligiata", ladri in azione nell'appartamento di Giuliana De Sio - (Di mercoledì 26 agosto 2020) Novella Toloni Fine delle vacanze con sorpresa per l'attrice che, di rientro dal mare, si è trovata la Casa completamente a soqquadro dopo che, ingnoti, si sono introdotti per rubare preziosi e contanti Non bastava la brutta esperienza vissuta con il coronavirus, a colpire Giuliana De Sio ci si sono messi anche i ladri. L'attrice salernitana è stata vittima di un furto nella sua abitazione mentre lei si trovava in vacanza al mare con famiglia e amici. A fare la brutta scoperta è stata lei stessa, che ha documentato la Casa messa sottosopra dai malviventi con alcuni scatti condivisi sulla sua pagina Facebook nelle scorse ore. nodo 1840700 Il 13 marzo Giuliana De Sio aveva annunciato di aver contratto il coronavirus durante ... Leggi su ilgiornale

genovapostnews : Furti in appartamento, svaligiata una seconda casa: oltre 15 mila euro di bottino - zazoomblog : Casa svaligiata davanti alla caserma dei carabinieri assalto di notte - #svaligiata #davanti #caserma… - qn_lanazione : Casa svaligiata davanti alla caserma dei carabinieri, assalto di notte #Arezzo - FareAlla : Gasly: casa svaligiata mentre era a correre a Barcellona - mar_acaibo : La casa al mare in cui dovevamo andare io e le mie amiche domani è stata svaligiata, voi come state? -