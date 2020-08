Briatore risponde all’assessore Pd: “Io col Covid giustizia divina? Ti vengo a cercare” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Flavio Briatore torna a parlare sui social e va subito all’attacco dell’assessore bolognese del Pd che, commentando la notizia dell’imprenditore positivo al da Covid-19, aveva parlato di “giustizia divina”. “giustizia divina ma se non funziona ti vengo a cercare, la mia funziona ti metto in quarantena”, ha scritto Briatore su Instagram commentando un post dell’amica Daniela Santanché, senatrice di Fratelli d’Italia. L’assessore in questione, Claudio Mazzanti – delega alle Politiche per la mobilità al Comune di Bologna ed ex capogruppo del Pd in Consiglio comunale – aveva scritto sui social: “Briatore si è preso il Coronavirus? Al mondo ... Leggi su tpi

