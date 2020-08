Boicottaggio Playoff NBA, LeBron James tuona: “fanculo, vogliamo un cambiamento!” (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’NBA è sul piede di guerra, anzi… di protesta. I cestisti americani hanno deciso di boicottare le gare dei Playoff NBA da disputare nelle prossime ore per sostenere le proteste legate al caso Jacob Blake, afroamericano colpito da 7 pallottole alla schiena, esplose dalla polizia mentre era inoffensivo. I primi a protestare sono stati i Bucks, franchigia del Wisconsin, stato dove si è consumata la vicenda, che hanno boicottato la partita contro i Magic: li hanno seguiti Lakers, Blazers, Thunder e Rockets. LeBron James ha fatto sentire subito la propria voce sui social twittando un messaggio durissimo: “fanculo, vogliamo un cambiamento! Sono stanco di questa situazione“.L'articolo Boicottaggio Playoff NBA, LeBron ... Leggi su sportfair

FusariPhil : RT @corradone91: Chi non segue l'#NBA, si sta perdendo un momento storico nella storia dello sport. Un boicottaggio generale dei playoff pe… - corradone91 : Chi non segue l'#NBA, si sta perdendo un momento storico nella storia dello sport. Un boicottaggio generale dei pla… - OA_Sport : Playoff NBA 2020: rinviate Rockets-Thunder e Lakers-Trail Blazers dopo il boicottaggio di Bucks e Magic - AdvancedNikita : @LaStampa Ma che cavolo scrivete.difatti adesso stanno giocando,Ho verificato questa notizia sulla mia app NBA e di… - goodsoup83 : Il boicottaggio dei playoff NBA è una puttanata -

Ultime Notizie dalla rete : Boicottaggio Playoff

Clamoroso in NBA. I playoff in corso di svolgimento nella bolla di Orlando sono stati infatti sospesi a causa del boicottaggio dei Milwaukee Bucks, che si sono rifiutati di scendere in campo per gara ...La NBA, per questa notte, si ferma. Dopo il boicottaggio attuato dai Milwaukee Bucks, seguiti con una certa velocità dagli Orlando Magic nella bolla in cui dovevano giocare gara-5 del primo turno di p ...