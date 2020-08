«Ammonite»: l’amore tra Kate Winslet e Saoirse Ronan (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mary Anning e Charlotte Murchison sono due donne diversissime. La prima è una geologa apprezzata e risoluta, la seconda un’anima pura che soffre di depressione e che, proprio grazie alla compagnia di Mary, ritrova la giusta motivazione per continuare a vivere. Sono loro le protagoniste di Ammonite, il nuovo film di Francis Lee, già autore de La terra di Dio, che sarà presentato in anteprima al Festival di Toronto e che vede per la prima volta Kate Winslet e Saoirse Ronan lavorare fianco a fianco, impegnate in un dramma amoroso che non lascerà indifferenti. https://www.youtube.com/watch?v=AnDhlrs3XVM Leggi su vanityfair

