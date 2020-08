VIDEO - Gattuso insiste: pressione altissima in 6 ed uscita dal portiere per costruire un 3 contro 2 (Di martedì 25 agosto 2020) Continua a lavorare il Napoli a Castel di Sangro in questa sessione pomeridiana nel secondo giorno di ritiro (qui il live). Lavoro intenso per gli azzurri, ai quali Gattuso sta provando anche a far migliorare alcuni principi di gioco. Leggi su tuttonapoli

Il Napoli si sta allenando in questo momento a Castel di Sangro e i tifosi hanno riservato una grande accoglienza per Osimhen e compagni Il Napoli sta svolgendo il proprio allenamento pomeridiano, il ...

Gattuso: "Osimhen ci può dare una grande mano"

Il Napoli si sta allenando in questo momento a Castel di Sangro e i tifosi hanno riservato una grande accoglienza per Osimhen e compagni Il Napoli sta svolgendo il proprio allenamento pomeridiano, il ...