Ti piace stare solo? Sei spesso in ritardo? Sei un genio! Lo dice la scienza! (Di martedì 25 agosto 2020) Secondo uno studio scientifico coloro che possiedono un quoziente intellettivo più alto amano la solitudine e non solo.Vediamo nel dettaglio. Scienza:più si è intelligenti più preferisce stare da soli! I ricercatori che hanno realizzato il progetto di studio hanno effettuato un sondaggio, valutando le preferenze di oltre 14.000 persone. Dallo studio è emerso che le … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

KlausApfel99 : @consolefirmin @JHajji85 @Scacciavillani @Lady_ofShalott_ @AleGuerani Beh come al solito ritorna la retorica italic… - rbriddick1977 : @dick_handley Io non sopporto lui e il suo modo di stare al mondo. Non mi piace la sua idea di 'avere i soldi', è u… - smile_weeping_ : @bennetsride Capita sì, ma non mi fa stare meglio. Solo che quando siamo tristi ci piace farci del male ahahah - fragolettae : @dekurokilovebot come ci permettiamo di stare nella community se tanto ci piace il sesso opposto abbiamo meno diritto di starci ?????? - Sophia77745588 : Il bello di stare con una persona è che ti piace per com'è, per quanto distante sia da quello che sei tu, lo ami e… -

Ultime Notizie dalla rete : piace stare Ti piace stare solo? Sei spesso in ritardo? Sei un genio! Lo dice la scienza! MeteoWeek App Immuni a 5 milioni di download, ancora pochi ma inizia a dare qualche risultato

L'app Immuni è uno strumento di tracciamento dei contatti progettato per contrastare la pandemia ma non riesce ancora a far registrare numeri importanti in termini di utenti che hanno deciso di scaric ...

Mostra “Vedova / Shimamoto: Informale da Occidente ad Oriente”

Apertura al pubblico il 30 agosto 2020 per la mostra “Vedova / Shimamoto: Informale da Occidente ad Oriente”, l'omaggio alla grande rivoluzione della stagione Informale internazionale che la Città di ...

L'app Immuni è uno strumento di tracciamento dei contatti progettato per contrastare la pandemia ma non riesce ancora a far registrare numeri importanti in termini di utenti che hanno deciso di scaric ...Apertura al pubblico il 30 agosto 2020 per la mostra “Vedova / Shimamoto: Informale da Occidente ad Oriente”, l'omaggio alla grande rivoluzione della stagione Informale internazionale che la Città di ...