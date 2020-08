Tennis, Djokovic supera Sampras e insidia il record di Federer di settimane al numero uno del ranking (Di martedì 25 agosto 2020) Neppure il tempo di ritornare in campo per i giocatori del circuito Atp che Novak Djokovic è già pronto a stabilire un nuovo record. In seguito alla sconfitta al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati di Dominic Thiem, battuto in due set da Krajinovic, il serbo si è garantito un’altra settimana in vetta al ranking ed ha quindi superato Pete Sampras nella classifica di giocatori con il maggior numero di settimane al numero uno del mondo. Il serbo è ora a quota 287 ed insidia il primo posto, dove staziona Roger Federer con 310 settimane. Djokovic potrebbe raggiungere lo svizzero l’1 marzo 2021 e superarlo la settimana dopo, ... Leggi su sportface

