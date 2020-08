Superbonus 110%: spese detraibili, tempistiche, imputazione spese (Di martedì 25 agosto 2020) L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E/2020, ha fornito diversi chiarimenti sulla fruibilità del nuovo Ecobonus al 110% introdotto dal Dl Rilancio: le spese detraibili, le tempistiche d’attuazione e i periodi di imposta in cui possono essere imputate. Le spese agevolabili E’ possibile accedere alla maxi detrazione per alcuni lavori come l’installazione dei pannelli fotovoltaici o la sostituzione degli infissi a condizione, però, che questi interventi, denominati trainati siano vincolati ai lavori trainanti. Gli interventi “trainanti” che garantiscono l’accesso all’Ecobonus 110% sono quelli finalizzati all’isolamento termico, alla sostituzione di impianti di riscaldamento e ... Leggi su quifinanza

