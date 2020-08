«Sono stata una sera in discoteca e ho infettato mio padre che ora lotta per la vita» (Di martedì 25 agosto 2020) Il Corriere della sera pubblica oggi la lettera di una studentessa universitaria fuori sede che ha trascorso l’estate in Italia tra spiaggia, palestra e serate con gli amici, all’aperto: «Avevamo deciso di non andare in posti chiusi». C’è stata una sola eccezione, per il compleanno del suo più caro amico. Martina ha preso il virus e ha contagiato nonni, cugina e suo papà. Che ora è in terapia intensiva. E lei scrive: spero che la mia storia serva ai coetanei. Io e i miei amici avevamo deciso di non andare in discoteche e posti chiusi per evitare i contagi, però quel sabato era il compleanno del mio più caro amico, come facevamo a non festeggiare fino a ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Sono stata La madre di Evan, il bimbo morto per percosse a Modica: "Sono stata plagiata dal mio compagno" L'HuffPost Fisco, in 20 anni pagati 166 miliardi di tasse in più

Oppure, famiglie e imprese sono state obbligate a pagare di più e hanno ricevuto dallo Stato sempre meno?”. La Cgia non ha dubbi: “tra le due ipotesi ci sentiamo di avvalorare quest’ultima, anche ...

Modica, la mamma di Evan nega gli abusi: «Io plagiata dal mio compagno». Sangue nella culla del bambino

Dice di essere stata plagiata dal compagno e riversa su di lui tutte le colpe, Letizia Spatola, la madre del piccolo Evan Lo Piccolo, il bimbo di 21 mesi morto a Modica a causa delle lesioni riportate ...

