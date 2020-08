Silvio Berlusconi, tampone dopo l’incontro con Flavio Briatore: il risultato (Di martedì 25 agosto 2020) Alla notizia del ricovero di Flavio Briatore per Coronavirus, le cui condizioni sarebbero in miglioramento, ha fatto seguito l’attesa per l’esito del doppio tampone cui si è sottoposto Silvio Berlusconi. L’ex premier aveva incontrato l’imprenditore il 12 agosto scorso, in Sardegna, e ora è arrivato il risultato. tampone per Silvio Berlusconi tampone per Silvio Berlusconi: è la notizia, lanciata dall’Ansa, arrivata dopo quella che riguarda il ricovero di Flavio Briatore al San Raffaele di Milano a causa del Coronavirus. Il Cavaliere lo aveva incontrato nella sua villa in Sardegna, ... Leggi su thesocialpost

