Sei in vacanza? Segui da Iphone o Android con la nostra App gratuita, la più scaricata sul Napoli (Di martedì 25 agosto 2020) Sono oltre 700mila i tifosi azzurri che già hanno scaricato le nostre applicazioni per cellulari Apple, Android o Windows Phone, le più utilizzate per l'informazione mobile sul calcio Napoli. Leggi su tuttonapoli

jacko_cecilia : Eh no, non sei positivo perché hai fatto la vacanza in #Sardegna, sei positivo perché non hai rispettato le regole. - Barbarasbadata : RT @BetteDavis79: discendente in vacanza, osiamo chiedere una chiamata un giorno si e uno no per fare domande semplici del tipo: come stai?… - Angel_del_g : Sono le 7:00 io sarei in vacanza e sono sveglia dalle sei e mezza ?? - David_Martigues : @latopy74pierale Sigh !!!! ... hai ragione io sono già sul lavoro ...Mi sa che non sei in vacanza tu - Ciro24048473 : @peppeprovenzano @ValentinaVeltro @matteosalvinimi Peppino visto che sei così diffidente.. ti piace la realtà dei f… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei vacanza Vacanze di fine agosto? Scopri tre itinerari bellissimi in Sicilia Today Drink, distanze e “febbre“ del sabato sera

Succede che i ragazzi siano in vacanza in Puglia e mandino tutte le sere foto e commenti: "Qui ci sono ovunque assembramenti che fanno paura e siamo gli unici a uscire la sera con la mascherina".

Coronavirus, D’Amato: unità speciali a scuola. Con positivi, si chiude

Quello estivo avrebbe dovuto essere un periodo di contagi quasi azzerati, anche nell’ottica del successivo rientro a scuola, e invece si sta verificando tutto il contrario. «Purtroppo! - è l’amara con ...

Succede che i ragazzi siano in vacanza in Puglia e mandino tutte le sere foto e commenti: "Qui ci sono ovunque assembramenti che fanno paura e siamo gli unici a uscire la sera con la mascherina".Quello estivo avrebbe dovuto essere un periodo di contagi quasi azzerati, anche nell’ottica del successivo rientro a scuola, e invece si sta verificando tutto il contrario. «Purtroppo! - è l’amara con ...