Scuola | se il figlio è positivo congedi e smart working per i genitori Test sierologici per i docenti

Sul rientro a Scuola, è ancora tutto un interrogativo. È vero che c'è una data, il 14 settembre, e che per la ministra Azzolina è una certezza, ma dopo tanti annunci e altrettanti passi indietro, i genitori non hanno ancora tutte le risposte alle loro domande. Leggi anche › Ritorno a Scuola: che cosa fanno i Paesi dell'Unione Europea? › Ritorno a Scuola: un contagio in classe e sarà quarantena per tutti? Tutti i nodi da risolvere Se il figlio è positivo E tra queste domande c'è anche: ma se il proprio figlio ...

