Sciuker Frames, sottoscrive contratto di finanziamento (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Sciuker Frames ha siglato un accordo di finanziamento con Intesa Sanpaolo per un ammontare per 1,5 milioni di euro finalizzato a sostenere il progetto di sviluppo industriale della Società. Il contratto di finanziamento prevede il rimborso in n. 72 mesi, inclusivo di un preammortamento di 24 mesi, ad un tasso in linea con gli standard di mercato. Il finanziamento è assistito dalla garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia pari al 90% dell’importo. Leggi su quifinanza

Sciuker Frames, le finestre ecosostenibili di Piazza Affari

“L’innovazione e la capacità di ascoltare il mercato guidano da 25 anni la nostra crescita. Le nostre finestre ecosostenibili sono competitive perché abbiamo sviluppato tecnologie che ci rendono unici ...

