Roma, Fonseca non ci sta: i motivi della tensione con la società (Di martedì 25 agosto 2020) Roma - La delusione in un silenzio. Paulo Fonseca è molto infastidito dall'incertezza che avverte sul suo futuro all'interno della Roma . Non lo dirà mai, perché ha uno stile di comunicazione opposto ... Leggi su corrieredellosport

forzagranata1 : ?? #CALCIO Roma, Fonseca non ci sta: i motivi della tensione con la società Il tecnico è deluso per mercato e strat… - sportli26181512 : #Roma, Fonseca non ci sta: i motivi della tensione con la società: Il tecnico è deluso per mercato e strategie. Avv… - RadioSportiva : ??? Manuel Gerolin: '#Pedro? Non più giovane, ma è un giocatore di valore assoluto che rinforza l'attacco. Lui,… - puccio_2 : Fonseca stai con la spada di Damocle se voi tanto bene alla Roma vattene subito @PFonsecaCoach - RAttivo : @daniel78ASR Se diventasse ufficiale sarebbe assurda..mica stamo a gioca a football americano!Vorrei solo che la Ro… -