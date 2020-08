Ritrovata in mare una bambina in Grecia sul gonfiabile: la storia è vera (Di martedì 25 agosto 2020) Una vicenda che ha del clamoroso quella della bambina in Grecia che, nella giornata di ieri, è stata Ritrovata in mare. La piccola, apparentemente di circa 2 anni, è stata fortunatamente salvata dopo essere stata avvistata da un traghetto. Probabilmente c'erano già state delle segnalazioni, dopo che i genitori hanno perso il contatto visivo con la bimba, al punto che le ricerche in acqua sono scattate immediatamente. Una vicenda confermata, a differenza delle tante catene sui bambini che abbiamo dovuto affrontare in questi anni su OptiMagazine. La vicenda della bambina in Grecia Ritrovata grazie al suo gonfiabile Il video che sta girando in rete è molto chiaro. Ci mostra che la bambina in ... Leggi su optimagazine

