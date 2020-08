Puyol sta con Messi per l’addio al Barcellona: «Hai tutto il mio appoggio» (Di martedì 25 agosto 2020) E arrivato il terremoto. Messi comunica al Barcellona che andrà via. E Puyol, storica bandiera catalana, anche lui con il dente avvelenato con il presidente Bartomeu, lo appoggia su Twitter. Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5Puyol) August 25, 2020 Il tweet non ha bisogno di essere tradotto. Puyol è un’istituzione nel Barcellona. Fu il protagonista della prima, sanguinolenta, frattura della presidenza Bartomeu quando si dimise dopo l’allontanamento di Zubizarreta che curava il mercato in sintonia con Luis Enrique. Di fatto, Bartomeu ha rotto con tutte le bandiere del Barcellona. L’ultima frattura, quella con Messi, è sicuramente ... Leggi su ilnapolista

gobbo_di : Ma che cazzo sta succedendo? #Messi #Puyol - UCommentator2 : La notizia è vera se lo sta dicendo puyol è per forza addio - _inmyremains__ : Puyol (PUYOL) sta dalla parte di Leo. BARTOMEU COSA MINCHIA STAI FACENDO PORCO DIO -

