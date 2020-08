Prime aperture: a Spa tornano nel paddock i motorhome dei team (Di martedì 25 agosto 2020) Anche le hospitality delle squadre di F.1 sono in marcia verso Spa. Per il GP del Belgio in programma nel week end del 30 agosto , torneranno nei box del Circus anche le unità volte ad accogliere ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #F1 Prime aperture: a #Spa tornano nel paddock i #motorhome dei team - eterea_naive : RT @RaffaellaMerlo: @SennaGianMarco @azangrillo Ricordo pure le previsioni catastrofistiche di Lopalco dopo le prime aperture a maggio:nell… - RaffaellaMerlo : @SennaGianMarco @azangrillo Ricordo pure le previsioni catastrofistiche di Lopalco dopo le prime aperture a maggio:… - Fimon_ : @Xueza_00 La questione delle aperture è andata come previsto. Qualche controllo le prime settimane, poi in tante zo… -

Ultime Notizie dalla rete : Prime aperture Prime aperture: a Spa tornano nel paddock i motorhome dei team La Gazzetta dello Sport