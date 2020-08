Poliziotto salva la vita a un anziano colpito da infarto in Stazione Centrale a Milano (Di martedì 25 agosto 2020) (Agenzia Vista) Milano, 21 agosto 2020Nella serata di ieri un Agente della Polizia di Stato, in servizio presso la Stazione di Milano Centrale, intento a raggiungere il proprio Ufficio a notato alcune persone radunate nei pressi dell´uscita della Stazione. Avvicinatosi per capire quale fosse il problema, ha notato un uomo anziano riverso per terra. Visto che questi non respirava e non aveva alcun battito cardiaco, il Poliziotto ha effettuato subito le operazioni di rianimazione cardio-polmonare. Solo dopo alcuni minuti l´anziano signore ha ripreso lentamente a respirare. L´Agente, vedendo migliorare le condizioni di salute, ha dapprima interrotto le operazioni salvavita per poi immediatamente ... Leggi su ilgiornale

